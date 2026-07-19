В Ровненской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизовали настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Речь идёт о 59-летнем протоиерее Павле Степанюке. По данным собеседника агентства, священнослужитель был задержан сотрудниками военкомата, несмотря на наличие документов, подтверждающих необходимость ухода за больной матерью.

Информация о дальнейшей судьбе священника и его отправке в воинскую часть пока не уточняется. На Украине продолжаются принудительные мобилизационные мероприятия, которые нередко затрагивают священнослужителей УПЦ.

Ранее в Хмельницкой области сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ отца Владимира, забрав его в Ярмолинцах. Сейчас он находится на полигоне в Ровно, и его дальнейшая судьба неизвестна.