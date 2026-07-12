В Хмельницкой области сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ и увезли на полигон
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В Хмельницкой области сотрудники ТЦК похитили священника канонической Украинской православной церкви. Об этом пишут местные СМИ
В посёлке Ярмолинцы на западе страны работники военкомата забрали настоятеля Покровского храма УПЦ из Сутковцев — отца Владимира. Сейчас священнослужитель находится на полигоне в Ровно. Его дальнейшая судьба неизвестна.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе сотрудники ТЦК насильно забрали протодиакона УПЦ Николая Мазурца, несмотря на его болезни. ВВК признала его годным. 6 июня его отправили в Винницкую область, затем — в Николаевскую. Семья просит о молитвенной поддержке.
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