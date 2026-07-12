Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 14:41

В Хмельницкой области сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ и увезли на полигон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

В Хмельницкой области сотрудники ТЦК похитили священника канонической Украинской православной церкви. Об этом пишут местные СМИ

В посёлке Ярмолинцы на западе страны работники военкомата забрали настоятеля Покровского храма УПЦ из Сутковцев — отца Владимира. Сейчас священнослужитель находится на полигоне в Ровно. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Епископ УПЦ назвал Зеленского клятвопреступником из-за обещания о православии
Епископ УПЦ назвал Зеленского клятвопреступником из-за обещания о православии

Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе сотрудники ТЦК насильно забрали протодиакона УПЦ Николая Мазурца, несмотря на его болезни. ВВК признала его годным. 6 июня его отправили в Винницкую область, затем — в Николаевскую. Семья просит о молитвенной поддержке.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar