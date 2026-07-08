Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал в случае победы принять православие, но так и не сделал этого и не покрестился. Об этом рассказал епископ УПЦ Гедеон (Харон), бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве.

По словам священнослужителя, перед выборами Зеленский якобы говорил о намерении принять православие в случае победы. Однако, как утверждает Гедеон, этого так и не произошло, что позволяет говорит об украинском политике как о клятвопреступнике.

«Когда он шёл на выборы — жена его православная, и дети были крещены в православной церкви, канонической, — он тогда сказал: «Если я стану президентом, так Богу будет угодно, я приму православие и буду просить, чтобы вы совершили надо мной таинство крещения». И этого не сделал», — заявил епископ.

Гедеон также выразил мнение, что Зеленский с течением времени совершает всё более ужасные вещи, идя «по нарастающей своих грехов».

Ранее в Кремле рассказал о первой личной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже в 2019 году. По его словам, украинский лидер тогда начал спорить с текстом совместного заявления, которое заранее подготовили эксперты.