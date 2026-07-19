Одесситка бросила камень в машину ТЦК, а те в отместку залили «перцем» случайную девочку с собакой

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования применили слезоточивый газ в отношении 12-летней девочке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его данным, ребёнок получил ожог глаз, её мать уже обратилась с заявлением в полицию.

«Сотрудники ТЦК в Одессе залили слезоточивым газом 12-летнего ребенка и её собаку… Девочка шла по улице и выгуливала собаку, когда женщина из толпы бросила камешек в автомобиль ТЦК. В ответ они из газового баллончика залили женщину, девочку, которая шла позади, и её собаку», — написал Гончаренко* в Telegram.

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали водителя грузовика в одних трусах. По словам очевидцев, у мужчины была бронь, но её не стали проверять, а из кабины пропало 37 тысяч гривен. На видео зафиксировано, как двое сотрудников ТЦК подходят к машине, распыляют в лицо водителю перцовый баллончик и вытаскивают его через окно.

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