Одесситка бросила камень в машину ТЦК, а те в отместку залили «перцем» случайную девочку с собакой
В Одессе сотрудники ТЦК распылили слезоточивый газ на 12-летнюю девочку и её пса
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования применили слезоточивый газ в отношении 12-летней девочке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его данным, ребёнок получил ожог глаз, её мать уже обратилась с заявлением в полицию.
«Сотрудники ТЦК в Одессе залили слезоточивым газом 12-летнего ребенка и её собаку… Девочка шла по улице и выгуливала собаку, когда женщина из толпы бросила камешек в автомобиль ТЦК. В ответ они из газового баллончика залили женщину, девочку, которая шла позади, и её собаку», — написал Гончаренко* в Telegram.
Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали водителя грузовика в одних трусах. По словам очевидцев, у мужчины была бронь, но её не стали проверять, а из кабины пропало 37 тысяч гривен. На видео зафиксировано, как двое сотрудников ТЦК подходят к машине, распыляют в лицо водителю перцовый баллончик и вытаскивают его через окно.
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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов