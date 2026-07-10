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10 июля, 02:17

Под Киевом сотрудники ТЦК мобилизовали водителя фуры в одних трусах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Под Киевом водителя фуры, который находился в кабине в нижнем белье, мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Инфо».

Под Киевом мобилизовали водителя фуры. Видео © Telegram / Київ ІНФО | Новини Україна

«Водителя грузовика бусифицировали прямо в трусах. У человека была бронь, но ему даже не дали возможности это доказать — забрали прямо в трусах. Очевидцы сообщают, что из кабины пропало 37 000 грн», — говорится в сообщении.

На видео показано, что как двое сотрудников ТЦК подходят к грузовику. Сначала они распыляют в лицо водителя перцовый баллончик и пытаются вытащить его через окно. Затем мужчина открывает дверь кабины, после чего его уводят.

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Ранее парней, которые накануне перевернули машину ТЦК во Львове во время массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК». Один из задержанных обязался пойти служить в армию. Второй заявил, что уже воюет в составе Вооружённых сил Украины, но сейчас находится в отпуске и скоро вернётся на фронт.

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Тимур Хингеев
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