Отрезвление от главкома: Сырский признал превосходство армии РФ над ВСУ и дефицит кадров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия превосходит украинские войска и продолжает использовать весь спектр средств ведения боевых действий. Об этом он написал в колонке для портала Militarnyi.

«Я не могу через два месяца перевести миллионную армию «на дроны» и сказать: теперь воюем так», — заявил Сырский, отвечая на претензии по поводу медленного внедрения беспилотников.

Он подчеркнул, что подобный эксперимент стал бы «очевидной авантюрой», поскольку «любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями и нашими людьми».

По словам главкома, для эффективного применения дронов необходимы артиллерия, миномёты, инженерная техника, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.

«Закупать нужно всё, а не только то, что сейчас в тренде», — отметил он.

Сырский также сообщил, что за более чем месяц новые контракты с ВСУ подписали лишь около 2 тыс. военнослужащих. По его мнению, многие солдаты и офицеры ожидали других условий службы, из-за чего потеряли мотивацию.

Кроме того, главком рассказал, что часть средств из денежного довольствия военных направили на закупку беспилотников, что создало проблему с финансированием выплат.

«Зарплата солдата не резерв для перераспределения, а обязательства государства перед людьми, которые каждый день рискуют жизнью», — подчеркнул Сырский.

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинское общество оказалось на грани силового противостояния с властями из-за ситуации с мобилизацией, критикуя действия ТЦК и отсутствие реакции на нарушения. По его словам, недовольство методами призыва нарастает.