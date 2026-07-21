Омбудсмен Украины предупредил о риске силового конфликта из-за мобилизации

Украинское общество оказалось на грани серьёзного противостояния с властями из-за ситуации вокруг мобилизации. Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, раскритиковав действия территориальных центров комплектования (ТЦК).

По словам омбудсмена, всё больше граждан выражают недовольство методами проведения призыва и не видят реакции государства на возможные нарушения со стороны представителей военкоматов.

«У нас к мобилизации всё больше и больше не просто критических замечаний, а я чётко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнётся такое силовое противостояние», – сказал Лубинец.

Он отметил, что отсутствие понятных правовых решений приводит к тому, что люди начинают самостоятельно разбираться в конфликтных ситуациях. По мнению омбудсмена, такая тенденция может привести к ещё большему обострению внутри общества.

«Общество сейчас превращается, знаете, в такой суд Линча», – заявил Лубинец.

Ранее Life.ru писал, что Александр Сырский попытался объяснить конфликт вокруг реформы территориальных центров комплектования и обвинил бывшего министра обороны Михаила Фёдорова в проблемах с её реализацией. Главком ВСУ заявил, что ТЦК находятся под контролем Генштаба, однако сама реформа остаётся задачей Минобороны.