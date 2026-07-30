Обыски в ТЦК по всей Украине проводятся под эгидой операции «Честный призыв»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Масштабная проверка ТЦК по всей Украине проходит в рамках операции «Честный призыв». Об этом сообщили в пресс-службе украинского Государственного бюро расследований (ГБР).
«Операция «Честный призыв». ГБР проводит обыски в более чем 100 ТЦК по всей Украине», — говорится в посте.
В ведомстве уточнили, что основное внимание следователей приковано к двум направлениям. Первое — торговля отсрочками от мобилизации за деньги. Второе — факты избиений и пыток военнообязанных.
Напомним, сотрудники ГБР проводят обыски более чем в ста военкоматах в большинстве областей Незалежной совместно с Генштабом ВСУ. Следователи вскрывают коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным откупаться от мобилизации.
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