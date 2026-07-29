В Киеве призывник зарезал женщину-хирурга во время медосмотра в ТЦК

В Киеве во время прохождения медкомиссии в ТЦК призывник напал с ножом на врача-хирурга. Как сообщили в столичном центре комплектования, инцидент случился около 15:30 в Подольском районе.

Мужчину, который ранее нарушил правила воинского учёта, доставили на осмотр принудительно. В кабинете врача он внезапно нанёс женщине смертельные ранения. Подозреваемый задержан полицией, пострадавшая скончалась.

В Минобороны Украины поспешили дистанцироваться от работы военно-врачебных комиссий, напомнив, что те являются сугубо гражданскими учреждениями. В ведомстве подчеркнули: ни подчинения военному командованию, ни военных врачей в составе комиссий нет — там трудятся обычные гражданские специалисты. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые восстанавливают картину случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ровненской области сотрудники ТЦК избили подростка металлической палкой. Парень передвигался на мотоцикле вместе с приятелем, когда их остановили представители военкомата. После того как подросток сообщил о своём возрасте, его начали избивать металлическим прутом. Друг несовершеннолетнего сумел скрыться.