В Харькове всё-таки поймали «Рэмбо», который отбился от ТЦК тесаком

В Харькове задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК) и сотрудника полиции. Во время задержания правоохранитель применил табельное оружие и ранил подозреваемого в ногу, сообщила полиция Харьковской области.

Сам инцидент произошел 21 июля возле Центрального автовокзала на Аэрокосмическом проспекте. По версии полиции, патрульные вместе с военнослужащими ТЦК остановили местного жителя для проверки документов. Мужчина достал тесак, начал вести себя агрессивно и угрожать присутствующим, после чего скрылся.

После этого его объявили в розыск. Утром 23 июля подозреваемого обнаружили в Слободском районе Харькова. При попытке задержания он оказал сопротивление, вновь достал нож и ранил военнослужащего ТЦК. Кроме того, мужчина попытался ударить полицейского, утверждают в региональном управлении полиции.

Чтобы остановить нападение, один из правоохранителей выстрелил подозреваемому в ногу. После этого мужчину задержали. Медицинскую помощь оказали как раненым военнослужащим, так и самому задержанному.

Территориальные центры комплектования на Украине выполняют функции военкоматов, в том числе ведут воинский учёт, проверяют документы и участвуют в мобилизационных мероприятиях. На фоне продолжающейся мобилизации конфликты между сотрудниками ТЦК и гражданами регулярно становятся предметом уголовных разбирательств.

Ранее Life.ru сообщал о первом эпизоде этого конфликта у харьковского автовокзала, когда мужчина с крупным ножом угрожал сотрудникам ТЦК и полиции, после чего сумел скрыться.