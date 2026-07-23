Украинец получил «подарок» ко дню рождения от сотрудников ТЦК

В Виннице житель Украины оказался в ловушке после анонимного звонка о якобы приготовленном подарке ко дню рождения. Как пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков, вместо курьера к месту встречи подъехал микроавтобус с людьми в балаклавах, которыми оказались сотрудники ТЦК.

Незнакомая женщина позвонила парню и сообщила о доставке сюрприза, попросив выйти через 20 минут. Когда он пришёл на указанное место, там уже ждали представители территориального центра комплектования. Таким образом мужчину фактически заманили в засаду.

Тем временем в Харькове мужчина с крупным ножом вступил в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования и полицией. На видео видно, как мужчина с тесаком в руках стоит на проезжей части и не позволяет приблизиться к нему двум людям в камуфляже и сотруднику полиции. Рядом находится служебный автомобиль правоохранителей. Предварительно, микроавтобус ТЦК уехал с пустыми руками.