Деньги за уклонение и пытки призывников: На Украине проводят обыски более чем в 100 ТЦК

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования в большинстве областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Масштабные мероприятия проходят совместно с Генеральным штабом. Следователи проверяют возможные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным избежать мобилизации за деньги.

«Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги», — говорится в сообщении.

Также изучаются случаи возможного превышения полномочий сотрудниками ТЦК. Речь идёт в том числе об избиениях и пытках военнообязанных.

Ранее во Львове стычка между сотрудниками ТЦК и местными жителями переросла в конфликт с участием более 200 человек, после чего некоторых участников заставили публично извиниться. Экс-депутат Рады заявил, что сопротивление насильственной мобилизации на Украине становится системным, а власти пытаются подавлять его полицейскими мерами.