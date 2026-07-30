Деньги за уклонение и пытки призывников: На Украине проводят обыски более чем в 100 ТЦК
ГБР Украины проводит обыски в более чем 100 ТЦК по делам о коррупции и насилии
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Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования в большинстве областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Масштабные мероприятия проходят совместно с Генеральным штабом. Следователи проверяют возможные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным избежать мобилизации за деньги.
«Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги», — говорится в сообщении.
Также изучаются случаи возможного превышения полномочий сотрудниками ТЦК. Речь идёт в том числе об избиениях и пытках военнообязанных.
Ранее во Львове стычка между сотрудниками ТЦК и местными жителями переросла в конфликт с участием более 200 человек, после чего некоторых участников заставили публично извиниться. Экс-депутат Рады заявил, что сопротивление насильственной мобилизации на Украине становится системным, а власти пытаются подавлять его полицейскими мерами.
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