Во Львове произошла массовая стычка между сотрудниками военкоматов и местными жителями, которые пытались помешать насильственной мобилизации. В инциденте участвовало более 200 человек, а на следующий день власти принудили некоторых участников конфликта публично извиняться и скандировать лозунги в поддержку ТЦК. Владимир Зеленский назвал произошедшее серьёзным инцидентом и потребовал от Минобороны выполнить обещанные реформы.

Бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Ридусом» заявил, что украинское общество всё сильнее ненавидит насильственную мобилизацию. По его словам, единичные конфликты с сотрудниками военкоматов переросли в системное сопротивление, для подавления которого власти проводят целые спецоперации с привлечением полиции.

«Проводятся акции устрашения, как у фашистов. Систематически нарушаются конституционные права граждан. Нельзя без решения суда объявлять кого-то в розыск и задерживать людей, поскольку это прерогатива полиции. Рано или поздно рванёт так, что мало не покажется», — отметил Олейник.

Экс-нардеп добавил, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал: условия содержания в ТЦК сопоставимы с тюремными. Олейник также подчеркнул, что публичные извинения перед сотрудниками военкоматов неискренни, а украинцы не хотят воевать даже за деньги. Именно поэтому, заключил он, глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил о необходимости активнее привлекать контрактников из-за рубежа.

Ранее политолог Владимир Карасёв заявил, что массового народного сопротивления Киеву в западных регионах Украины ожидать не стоит, поскольку власть использует каждый инцидент с ТЦК для совершенствования репрессивного аппарата, а любые протесты оперативно дискредитируют в информационном пространстве, клеймя недовольных «врагами народа». По его мнению, ключевым сдерживающим фактором выступает историческая ответственность жителей Западной Украины, которые сами привели к власти нынешний режим.