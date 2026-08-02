Житель Одессы расстрелял сотрудников ТЦК и закрылся в квартире

В Одессе местный житель открыл стрельбу по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, проводившим мобилизационные мероприятия. В результате ранения получили четыре человека. Стрелявший забаррикадировался в квартире, и сейчас силовики пытаются взять её штурмом, сообщают украинские Telegram-каналы.

Сотрудники ТЦК проводили мобилизационные мероприятия в одном из жилых микрорайонов. Внезапно из подъезда выбежал мужчина и начал стрелять из пистолета по военкомам.

Предположительно, стрелявший — местный житель, которого пытались вручить повестку или задержать. Он открыл огонь, после чего скрылся в своей квартире.

В результате стрельбы пострадали четыре человека: 25-летний сотрудник ТЦК получил огнестрельное ранение спины в области лёгких. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии. Ещё трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью. Их состояние на данный момент уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Украине прошли масштабные обыски в военкоматах в рамках операции «Честный призыв». Как сообщили в Государственном бюро расследований, сотрудники ведомства провели проверки более чем в ста ТЦК в большинстве областей страны. Следователей интересовали два направления: торговля отсрочками от мобилизации за деньги, а также случаи избиений и пыток военнообязанных.