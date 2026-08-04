Зеленский разрешил бывшим заключённым служить в ТЦК

Бывшим заключённым разрешили служить в территориальных центрах комплектования (украинский аналог военкомата). Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.

Документ расширяет перечень прав для военнослужащих из числа экс-осуждённых. Теперь им полагается ежегодный отпуск, а также возможность перевода в другие подразделения по состоянию здоровья.

После 12 месяцев службы они получают право менять место службы, а в случае ранения или болезни — переводиться даже в части обеспечения и напрямую в ТЦК. Помимо этого, закон позволяет досрочно разорвать контракт при наступлении инвалидности из-за боевого ранения либо заболевания, полученного на службе. Такое же право предоставляется после возвращения из плена.

Ранее в Кривом Роге разгорелся скандал вокруг нового избиения сотрудниками ТЦК. Украинское издание опубликовало видео, на котором запечатлён мужчина с многочисленными гематомами, с трудом дышащий после жестокой расправы. На записи видно, что пострадавший едва приходит в себя после случившегося. По данным очевидцев, неподалёку находилась девушка, которую связывают с водителем группы силовиков, и она спокойно наблюдала за происходящим. Детали инцидента и причины конфликта выясняются.