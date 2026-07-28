Медведев: За ВСУ некому воевать, сотрудники ТЦК ловят людей, как свиней

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) наблюдается острый дефицит живой силы: воевать за них попросту некому. Сотрудники ТЦК вынуждены ловить людей на улицах, «как свиней». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал слухи о якобы готовящейся мобилизации в РФ, заявив, что они не соответствуют действительности.

«Это враньё врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса», — высказался Медведев.

По его словам, своих граждан ВСУ отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы. Заявление прозвучало на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.

Также в ходе заседания Медведев сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года ряды Вооружённых сил Российской Федерации пополнили около 200 тысяч человек, заключивших контракты на прохождение службы. Кроме того, более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. По его данным, примерно сорок тысяч военнослужащих пополнили ряды войск беспилотных систем. На сегодняшний день темпы комплектования этого рода войск оцениваются как хорошие.