Медведев сообщил о поступлении 40 тысяч военных в войска БПЛА

Примерно сорок тысяч военнослужащих пополнили ряды войск беспилотных систем. На сегодняшний день темпы комплектования этого рода войск оцениваются как хорошие, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил Российской Федерации военнослужащими по контракту.

«Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. Хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются», — отметил Медведев.

Медведев на заседании заявил, что слухи о возможной мобилизации в России являются «лживой провокацией». По его словам, это часть пропаганды врага в преддверии выборов. Он также отметил, что комплектование армии осуществляется в плановом порядке за счёт граждан, добровольно заключающих контракты.