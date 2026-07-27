Путин уверен, что Россия добьётся своих целей в ходе СВО

Владимир Путин выступил с решительным заявлением относительно будущего страны. В ходе встречи с парламентариями глава государства подчеркнул, что российское общество, народ и органы власти едины в своём стремлении к победе.

Президент выразил твердую убежденность в реализации намеченного курса. По его словам, все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции будут выполнены в полном объёме.

Лидер государства сделал акцент на важности консолидации усилий. Он добавил, что страна приложит максимум стараний ради достижения окончательного успеха.

Выступление Путина в Кремле. Видео © Life.ru

«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», — резюмировал руководитель РФ.

Эта риторика подтверждает неизменность текущего политического вектора. Властные структуры и граждане продолжат работать в тесной связке, чтобы обеспечить выполнение всех стратегических планов.

Ранее на встрече с военными в Петербурге Владимир Путин заявил, что участники СВО творят историю сегодня, и их подвиги станут основой для воспитания будущих поколений. Президент подчеркнул, что память о героях уже закрепляется — через песни, фильмы, книги и учебники. По его словам, каждое время рождает своих героев, и нынешние бойцы навсегда вписывают свои имена в историю страны.