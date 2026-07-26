Путин заявил, что бойцам СВО сложнее, чем ему

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ заявил, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, находятся в более сложных условиях, чем он сам. Он отметил, что они ежедневно рискуют жизнью, защищая Родину на передовой.

«Вам сложнее даже сейчас, чем мне, потому что как бы ни было сложно, всё-таки вы почти каждый день рискуете жизнью, и, конечно, страна должна знать об этом», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что работа военнослужащих имеет ключевое значение для безопасности страны, а их мужество и самоотверженность заслуживают признания.

Ранее на встрече с военными в Петербурге Владимир Путин заявил, что участники СВО творят историю сегодня, и их подвиги станут основой для воспитания будущих поколений. Президент подчеркнул, что память о героях уже закрепляется — через песни, фильмы, книги и учебники. По его словам, каждое время рождает своих героев, и нынешние бойцы навсегда вписывают свои имена в историю страны.