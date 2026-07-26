Путин рассказал о серьёзной обратной связи от военных на встречах

В Санкт-Петербурге на встрече с военнослужащими в День ВМФ президент России поделился впечатлениями от общения с бойцами. Глава государства назвал такие мероприятия важным каналом получения информации о положении дел в зоне специальной военной операции.

Отвечая на вопрос одного из моряков о значении подобных встреч, Владимир Путин пояснил, что преследует одновременно две цели. Первая — подчеркнуть значимость ратного труда и выразить уважение к людям, несущим военную службу.

Вторая задача, по словам российского лидера, заключается в получении достоверных данных от тех, кто непосредственно работает в зоне соприкосновения. Президент признал, что военные люди по своему характеру сдержанны, однако даже в таком формате удаётся выявить ключевые потребности армии.

«Я понимаю, что все-таки есть определённые ограничения, военные люди — сдержанные очень, иногда многого и не скажут. Но все-таки я что-то узнаю, что происходит на линии боевого соприкосновения, чего не хватает, как оценивается и что оценивается с точки зрения применения вооруженных сил, какой техники не хватает, как те, кто ее использует, оценивают качество. Это такая серьёзная обратная связь», — указал президент.

Глава государства подчеркнул, что оперативные сигналы с мест позволяют получать обратную связь о продукции оборонно-промышленного комплекса и своевременно устранять возникающие проблемы. В Кремле считают такой формат прямого диалога крайне продуктивным для повышения боеспособности соединений.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ заявил, что в России моряков исторически воспринимают как особую семью, а флотская культура складывалась столетиями, начиная с Петра I, и слово «каста» здесь имеет только положительный смысл. Он отметил, что, несмотря на влияние современных условий, в обществе сохраняется уважение к этой профессии. Путин также адресовал тёплые пожелания всем морякам, их близким и боевым товарищам, особенно тем, кто находится на боевых постах.