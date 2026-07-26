Путин назвал моряков особой кастой, а морпехов — авангардом России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими Военно-морского флота подчеркнул уникальный статус людей, служащих на флоте. Он заявил, что в стране исторически сложилось восприятие моряков как особой семьи.

Глава государства отметил, что флотская культура формировалась столетиями, начиная с эпохи Петра I. Несмотря на влияние современных условий на быт и поведение, в обществе сохраняется уважительное отношение к этой профессии. Путин уточнил, что слово «каста» применимо здесь в самом хорошем значении.

Верховный главнокомандующий адресовал тёплые пожелания присутствующим, их родным и боевым товарищам. Отдельно он обратился к тем, кто сейчас выполняет задачи на боевых постах.

Кроме того, президент высоко оценил действия морской пехоты в зоне специальной военной операции. Он заявил, что бойцы этого рода войск всегда находятся впереди и за текущий год освободили свыше двадцати населённых пунктов.

Также в День ВМФ Владимир Путин поставил перед флотом задачу надёжно защищать российские торговые суда в международных водах. Президент призвал действовать аккуратно, но решительно при попытках захвата гражданских кораблей, сравнив подобные нападения с пиратством, требующим жёсткого отпора. Он выразил надежду на эффективную работу моряков по прикрытию гражданского флота.