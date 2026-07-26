Путин рассказал о вложениях в СВО и появлении у России «москитного флота» с современным оружием

Россия в настоящий момент вынужденно направляет значительные ресурсы на достижение успеха в специальной военной операции, и такие затраты полностью оправданы. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.

Глава государства подчеркнул, что текущая ситуация требует концентрации усилий. При этом он заверил, что планы по развитию флота — как дальней, так и ближней морской зоны — остаются в силе и будут безусловно реализованы. Российский лидер также напомнил о масштабах страны, обратив внимание на то, что шестьдесят процентов государственных границ проходят по морю.

Отдельно президент остановился на появлении в составе ВМФ новых боевых единиц. Он отметил, что москитный флот существовал всегда, однако сейчас принципиально изменились технологии.

По словам Путина, в распоряжении российских моряков уже есть небольшие по водоизмещению корабли, оснащённые самым современным вооружением. Он привёл конкретный пример, напомнив, что удары ракетным комплексом «Калибр» наносятся по сути с малых лодок.

Также Владимир Путин назвал флот ключевым элементом безопасности страны и важнейшим инструментом в решении задач специальной военной операции. Президент подчеркнул, что развитие морской составляющей ядерной триады напрямую укрепляет обороноспособность и стратегический баланс. Он отметил разящие удары корабельных комплексов высокоточным оружием и доблесть морских пехотинцев, которые идут вперёд, сражаются умело и бесстрашно при поддержке всей страны.