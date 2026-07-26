Путин: Герои СВО пишут историю, на их примерах будут учиться потомки

Герои специальной военной операции пишут современную историю, и на их примерах будут воспитываться будущие поколения. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что процесс увековечивания подвигов идёт уже сейчас. Он обратил внимание на то, что государство поддерживает творческие инициативы: создаются песни, снимаются фильмы и пишутся книги о событиях спецоперации.

Путин сообщил, что соответствующие разделы уже включаются в учебники истории. Он подчеркнул, что каждая эпоха рождает своих героев, и нынешние бойцы, включая тех, кто отдал жизнь за Родину, вписывают свои имена в летопись страны.

Президент добавил, что Министерству культуры выделяются специальные средства для поддержки кинематографистов, работающих в этой сфере. По его убеждению, страна должна знать свою историю.

Глава государства также заверил, что государство будет отвечать максимальным вниманием и заботой на нужды людей, рискующих жизнью и здоровьем ради защиты национальных интересов. Он подчеркнул, что это касается как текущего момента, так и будущего.

Путин отметил, что постоянно размышляет о необходимости пропитать сознание общества важностью миссии, которую выполняют военнослужащие. Он заявил, что нет ничего важнее Родины, а бойцы находятся на самом острие её защиты

Владимир Путин подчеркнул особый статус моряков, назвав их кастой в самом хорошем смысле слова. Президент отметил, что флотская культура складывалась веками со времён Петра I, и, несмотря на современные коррективы быта, в обществе сохраняется глубокое уважение к этой профессии. Он адресовал тёплые пожелания присутствующим, их семьям и тем, кто сейчас находится на боевых постах. Завершая встречу с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге, президент поздравил их с Днём Военно-морского флота и пожелал беречь себя и вверенные коллективы. Глава государства призвал всех к победе и выразил полную уверенность в её достижении, поддержав слова одного из участников о том, что враг будет разбит.