Президент России Владимир Путин завершил встречу с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге пожеланием победы. Он поздравил моряков с Днём ВМФ и призвал их беречь себя и свои коллективы.

«Ещё раз хочу вас поздравить с Днём Военно-морского флота, пожелать всем всего самого доброго. Берегите себя, вверенные вам коллективы. Удачи. И всем нам победы», — сказал глава государства.

Один из участников заявил, что враг будет разбит, а победа будет за Россией. Путин поддержал эти слова и выразил полную уверенность в том, что победа останется за страной.

«Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», — добавил Путин.

Ранее на встрече с военными в День ВМФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну, а отвечала на действия Украины. По его словам, бойцы сами видели в освобождённых городах, что там происходило. Президент подчеркнул, что агрессии не было — Москва лишь реагировала на конфликт, развязанный киевским режимом при поддержке Запада.