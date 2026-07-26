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26 июля, 16:07

«Так и будет, сомнений нет»: Путин уверен в победе России

Путин пожелал победы военнослужащим в завершении встречи

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин завершил встречу с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге пожеланием победы. Он поздравил моряков с Днём ВМФ и призвал их беречь себя и свои коллективы.

«Ещё раз хочу вас поздравить с Днём Военно-морского флота, пожелать всем всего самого доброго. Берегите себя, вверенные вам коллективы. Удачи. И всем нам победы», — сказал глава государства.

Один из участников заявил, что враг будет разбит, а победа будет за Россией. Путин поддержал эти слова и выразил полную уверенность в том, что победа останется за страной.

«Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», — добавил Путин.

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Ранее на встрече с военными в День ВМФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну, а отвечала на действия Украины. По его словам, бойцы сами видели в освобождённых городах, что там происходило. Президент подчеркнул, что агрессии не было — Москва лишь реагировала на конфликт, развязанный киевским режимом при поддержке Запада.

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Александра Мышляева
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