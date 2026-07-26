Россия не начинала войну, а отвечает на действия Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Глава государства подметил, что бойцы сами видят это, когда заходят в освобождённые населённые пункты и «видят, что там происходило».

«И что, это из-за агрессии России, что ли? Так называемой агрессии. Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что, я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть: ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада», — сказал он. По словам российского лидера, она была начата против населения юго-восточной части Украины, который ориентировался на нашу страну.