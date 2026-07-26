Путин: Работа над «Посейдоном» находится на последней стадии

Работа над проектом подводного ядерного беспилотника «Посейдон» находится на конечной стадии, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в День Военно-морского флота. По словам главы государства, всё двигается к тому, чтобы поставить его на боевое дежурство.

«Возьмите «Посейдон», о котором уже неоднократно мы говорили. Это тоже, по сути, безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии уже», — сказал российский лидер.

Также в ходе встречи Владимир Путин указал на провал попыток изолировать Россию в сфере безопасности. По словам президента, об этом говорит растущее число учений с другими странами.