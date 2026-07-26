Путин заявил о провале попыток изолировать Россию в сфере безопасности
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге президент России заявил о крахе внешних усилий по международной изоляции страны в оборонной и безопасностной областях. По словам главы государства, эти попытки не достигли своих целей.
Владимир Путин связал неудачи западной стратегии с активным расширением международного военно-морского сотрудничества Москвы. Он отметил, что увеличивающееся количество совместных манёвров наглядно демонстрирует реальное положение дел.
«Всё-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско», — подчеркнул Путин.
Российский лидер также уточнил, что у Москвы сформирован широкий круг государств, разделяющих её подходы к обеспечению национальной безопасности. Эти страны, по его словам, понимают задачи, которые наша страна решает в контексте формирования многополярного мира.
«И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что у нас растет количество учений совместных, о многом говорит», — резюмировал он.
Глава государства акцентировал внимание на том, что подобная динамика свидетельствует о запросе большинства субъектов международных отношений на альтернативную модель глобальной безопасности.
Ранее в День ВМФ президент Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России должен эффективно защищать отечественные торговые суда от нападений в международных водах, уделяя особое внимание безопасности гражданского судоходства. Он подчеркнул, что при попытках захвата российских кораблей следует действовать решительно.
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