Путин заявил о провале попыток изолировать Россию в сфере безопасности

На встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге президент России заявил о крахе внешних усилий по международной изоляции страны в оборонной и безопасностной областях. По словам главы государства, эти попытки не достигли своих целей.

Владимир Путин связал неудачи западной стратегии с активным расширением международного военно-морского сотрудничества Москвы. Он отметил, что увеличивающееся количество совместных манёвров наглядно демонстрирует реальное положение дел.

«Всё-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также уточнил, что у Москвы сформирован широкий круг государств, разделяющих её подходы к обеспечению национальной безопасности. Эти страны, по его словам, понимают задачи, которые наша страна решает в контексте формирования многополярного мира.

«И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что у нас растет количество учений совместных, о многом говорит», — резюмировал он.

Глава государства акцентировал внимание на том, что подобная динамика свидетельствует о запросе большинства субъектов международных отношений на альтернативную модель глобальной безопасности.

Ранее в День ВМФ президент Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России должен эффективно защищать отечественные торговые суда от нападений в международных водах, уделяя особое внимание безопасности гражданского судоходства. Он подчеркнул, что при попытках захвата российских кораблей следует действовать решительно.