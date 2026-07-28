Медведев раскрыл количество россиян, заключивших контракт с ВС РФ за первое полугодие 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года ряды Вооружённых сил Российской Федерации пополнили около 200 тысяч человек, заключивших контракты на прохождение службы. Кроме того, более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, курирующий вопросы комплектования армии контрактниками.

«Контракты прохождения военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — сказал Медведев.

Примерно сорок тысяч военнослужащих пополнили ряды войск беспилотных систем. На сегодняшний день темпы комплектования этого рода войск оцениваются как хорошие. Медведев на заседании заявил, что слухи о возможной мобилизации в России являются «лживой провокацией». По его словам, это часть пропаганды врага в преддверии выборов.