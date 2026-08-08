Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине задержали мужчину во время работы на огороде. Об этом сообщают украинские паблики, опубликовавшие кадры произошедшего.

Сотрудники ТЦК выловили украинца прямо на огороде. Видео © Telegram / Политика Страны

На записи видно, как ТЦКшки бусифицируют мужчину прямо на огороде. Рядом с ним находились две женщины, которых, судя по опубликованным кадрам, повалили на землю и удерживали.

Точное место происшествия в публикациях не указывается.

Ранее в Кривом Роге разгорелся скандал вокруг нового избиения сотрудниками ТЦК. Украинское издание опубликовало видео, на котором запечатлён мужчина с многочисленными гематомами, с трудом дышащий после жестокой расправы.