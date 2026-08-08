Сотрудники ТЦК выловили украинца прямо на огороде
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине задержали мужчину во время работы на огороде. Об этом сообщают украинские паблики, опубликовавшие кадры произошедшего.
Сотрудники ТЦК выловили украинца прямо на огороде. Видео © Telegram / Политика Страны
На записи видно, как ТЦКшки бусифицируют мужчину прямо на огороде. Рядом с ним находились две женщины, которых, судя по опубликованным кадрам, повалили на землю и удерживали.
Точное место происшествия в публикациях не указывается.
Ранее в Кривом Роге разгорелся скандал вокруг нового избиения сотрудниками ТЦК. Украинское издание опубликовало видео, на котором запечатлён мужчина с многочисленными гематомами, с трудом дышащий после жестокой расправы.
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