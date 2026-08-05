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Регион
5 августа, 20:53

Сотрудники украинских ТЦК начали массово получать угрозы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали сталкиваться с угрозами и нападениями. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, часть работников военкоматов пытается перевестись в другие подразделения из-за постоянного давления. Также, как утверждает собеседник агентства, угрозы поступают их родственникам.

Источник связал ситуацию с ростом недовольства вокруг мобилизационных мероприятий на Украине. В последние месяцы в сети регулярно появляются кадры, на которых сотрудники ТЦК применяют силу при задержании мужчин призывного возраста.

Собеседник также упомянул решение Владимира Зеленского, которое уравняло в правах бывших заключённых, проходящих службу, с другими военнослужащими. По его версии, это могло быть связано с обсуждением возможного привлечения таких людей к работе в структурах комплектования.

ТЦК входят в состав Сухопутных войск ВСУ и подчиняются региональным командованиям и Минобороны Украины. На фоне нехватки личного состава власти страны продолжают усиливать мобилизационные меры, что вызывает новые споры внутри общества.

Обыски в ТЦК по всей Украине проводятся под эгидой операции «Честный призыв»
Обыски в ТЦК по всей Украине проводятся под эгидой операции «Честный призыв»

Ранее Life.ru писал, что украинские ТЦК получили план по мобилизации до 40 тысяч человек в месяц. По данным источников, невыполнение показателей могло привести к отправке сотрудников центров комплектования в зону боевых действий. На этом фоне на Украине усилились проверки граждан и появились сообщения о новых рейдах с участием представителей военкоматов.

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Юния Ларсон
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