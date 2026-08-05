На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали сталкиваться с угрозами и нападениями. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, часть работников военкоматов пытается перевестись в другие подразделения из-за постоянного давления. Также, как утверждает собеседник агентства, угрозы поступают их родственникам.

Источник связал ситуацию с ростом недовольства вокруг мобилизационных мероприятий на Украине. В последние месяцы в сети регулярно появляются кадры, на которых сотрудники ТЦК применяют силу при задержании мужчин призывного возраста.

Собеседник также упомянул решение Владимира Зеленского, которое уравняло в правах бывших заключённых, проходящих службу, с другими военнослужащими. По его версии, это могло быть связано с обсуждением возможного привлечения таких людей к работе в структурах комплектования.

ТЦК входят в состав Сухопутных войск ВСУ и подчиняются региональным командованиям и Минобороны Украины. На фоне нехватки личного состава власти страны продолжают усиливать мобилизационные меры, что вызывает новые споры внутри общества.

Ранее Life.ru писал, что украинские ТЦК получили план по мобилизации до 40 тысяч человек в месяц. По данным источников, невыполнение показателей могло привести к отправке сотрудников центров комплектования в зону боевых действий. На этом фоне на Украине усилились проверки граждан и появились сообщения о новых рейдах с участием представителей военкоматов.