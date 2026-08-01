В Башкирии 15-летняя девочка пырнула двух сверстниц во время распития спиртного

Пятнадцатилетняя девочка задержана в Стерлитамаке за нападение с кухонным ножом на двух сверстниц во время распития спиртного. Подробности инцидента сообщили в МВД по Башкирии.

Три школьницы распивали алкоголь в квартире, оставшись без присмотра взрослых. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта одна из них схватила нож и нанесла ранения обеим подругам. На вызов приехала группа немедленного реагирования, нападавшую задержали, а пострадавших экстренно госпитализировали.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних в части обеспечения безопасности и контроля за досугом детей, а также за допущение факта употребления алкоголя подростками», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Надыме 14-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о разбойном нападении на 12-летнего мальчика. По версии следствия, на улице подозреваемый достал нож и потребовал у младшего школьника отдать ему кроссовки. Получив отказ, он не отступил и проследовал за ребёнком прямо в подъезд. Уже там злоумышленник вновь продемонстрировал оружие и повторил угрозы. Опасаясь физической расправы, потерпевший снял обувь, после чего нападавший скрылся с похищенным.