Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 19:06

В Башкирии 15-летняя девочка пырнула двух сверстниц во время распития спиртного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /rootstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /rootstock

Пятнадцатилетняя девочка задержана в Стерлитамаке за нападение с кухонным ножом на двух сверстниц во время распития спиртного. Подробности инцидента сообщили в МВД по Башкирии.

Три школьницы распивали алкоголь в квартире, оставшись без присмотра взрослых. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта одна из них схватила нож и нанесла ранения обеим подругам. На вызов приехала группа немедленного реагирования, нападавшую задержали, а пострадавших экстренно госпитализировали.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних в части обеспечения безопасности и контроля за досугом детей, а также за допущение факта употребления алкоголя подростками», — говорится в сообщении.

В Ленобласти мужчина напал на 14-летнюю школьницу из-за трёх тысяч рублей
В Ленобласти мужчина напал на 14-летнюю школьницу из-за трёх тысяч рублей

Ранее сообщалось, что в Надыме 14-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о разбойном нападении на 12-летнего мальчика. По версии следствия, на улице подозреваемый достал нож и потребовал у младшего школьника отдать ему кроссовки. Получив отказ, он не отступил и проследовал за ребёнком прямо в подъезд. Уже там злоумышленник вновь продемонстрировал оружие и повторил угрозы. Опасаясь физической расправы, потерпевший снял обувь, после чего нападавший скрылся с похищенным.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar