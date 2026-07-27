В Ленобласти мужчина напал на 14-летнюю школьницу из-за трёх тысяч рублей

В Светогорске Ленинградской области мужчина напал на 14-летнюю школьницу и отобрал у неё деньги. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Нападение произошло на Красноармейской улице. Добычей злоумышленника стали 3000 рублей, после чего он скрылся.

Родители девочки обратились в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения 12-летнего школьника с ножом на участкового у отдела полиции в Никольском. По данным следствия, полицейский получил ранение, но смог самостоятельно обезвредить подростка. По предварительной информации, ребёнок мог действовать под влиянием неизвестных, с которыми общался в интернете.