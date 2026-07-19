12-летний мальчик пытался убить полицейского в Ленобласти по приказу мошенников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
В Ленинградской области 12-летний школьник напал с ножом на участкового возле отдела полиции в городе Никольское. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Инцидент произошёл днём 15 июля у 124-го отдела полиции в Тосненском районе. По данным 47news, шестиклассник подбежал к сотруднику сзади и ударил его ножом в шею.
Из-за небольшого роста и недостаточной силы ребёнка лезвие не задело жизненно важные органы. Полицейский смог самостоятельно обезвредить нападавшего и забрать у него оружие.
Предварительно установлено, что подросток мог действовать под влиянием неизвестных людей из интернета. По версии издания, сначала школьник познакомился в мессенджере с девушкой, которая попросила его отправить геолокацию дома. После этого ребёнку начали поступать угрозы якобы от имени украинских военных, а затем собеседник, представившийся сотрудником ФСБ, потребовал найти и атаковать конкретного полицейского. Подростку внушали, что он якобы участвует в «операции» против преступника.
А 14 марта в Москве футболист Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре и убил бизнесвумен. Оказалось, что парень и дочь погибшей всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в изнасиловании. При этом по указке преступников несовершеннолетняя на камеру совершала над собой насильственные действия. Личность сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.