12-летний мальчик пытался убить полицейского в Ленобласти по приказу мошенников

В Ленинградской области 12-летний школьник напал с ножом на участкового возле отдела полиции в городе Никольское. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошёл днём 15 июля у 124-го отдела полиции в Тосненском районе. По данным 47news, шестиклассник подбежал к сотруднику сзади и ударил его ножом в шею.

Из-за небольшого роста и недостаточной силы ребёнка лезвие не задело жизненно важные органы. Полицейский смог самостоятельно обезвредить нападавшего и забрать у него оружие.

Предварительно установлено, что подросток мог действовать под влиянием неизвестных людей из интернета. По версии издания, сначала школьник познакомился в мессенджере с девушкой, которая попросила его отправить геолокацию дома. После этого ребёнку начали поступать угрозы якобы от имени украинских военных, а затем собеседник, представившийся сотрудником ФСБ, потребовал найти и атаковать конкретного полицейского. Подростку внушали, что он якобы участвует в «операции» против преступника.