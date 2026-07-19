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19 июля, 12:45

12-летний мальчик пытался убить полицейского в Ленобласти по приказу мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Ленинградской области 12-летний школьник напал с ножом на участкового возле отдела полиции в городе Никольское. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошёл днём 15 июля у 124-го отдела полиции в Тосненском районе. По данным 47news, шестиклассник подбежал к сотруднику сзади и ударил его ножом в шею.

Из-за небольшого роста и недостаточной силы ребёнка лезвие не задело жизненно важные органы. Полицейский смог самостоятельно обезвредить нападавшего и забрать у него оружие.

Предварительно установлено, что подросток мог действовать под влиянием неизвестных людей из интернета. По версии издания, сначала школьник познакомился в мессенджере с девушкой, которая попросила его отправить геолокацию дома. После этого ребёнку начали поступать угрозы якобы от имени украинских военных, а затем собеседник, представившийся сотрудником ФСБ, потребовал найти и атаковать конкретного полицейского. Подростку внушали, что он якобы участвует в «операции» против преступника.

Мошенники убедили футболиста-убийцу Секача, что он участвует в спецоперации
Мошенники убедили футболиста-убийцу Секача, что он участвует в спецоперации

А 14 марта в Москве футболист Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре и убил бизнесвумен. Оказалось, что парень и дочь погибшей всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в изнасиловании. При этом по указке преступников несовершеннолетняя на камеру совершала над собой насильственные действия. Личность сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица.

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Андрей Бражников
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