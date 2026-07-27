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Регион
27 июля, 08:44

Пригрозил ножом и загнал в подъезд: В ЯНАО подросток напал на школьника ради обуви

В Надыме подросток с ножом отобрал кроссовки у 12-летнего мальчика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M. Rohana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M. Rohana

В Надыме (ЯНАО) 14-летнего подростка подозревают в разбойном нападении на 12-летнего мальчика. Уголовное дело завели в региональном управлении Следственного комитета, как сообщает пресс-служба ведомства в своём блоге в «Максе».

По версии следствия, всё произошло 27 мая у одного из жилых домов города. Старший из подростков достал нож и потребовал у младшего отдать кроссовки. Мальчик отказался, но нападавший не отступил.

Подозреваемый прошёл за ребёнком в подъезд. Там он снова показал нож и повторил своё требование. Опасаясь расправы, потерпевший отдал обувь, после чего злоумышленник скрылся с добычей.

Сейчас следователи выясняют все детали случившегося, а также разбираются, что подтолкнуло подростка к нападению.

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А ранее в Ленинградской области 12-летний школьник напал с ножом на участкового у отдела полиции в городе Никольское.

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Вероника Бакумченко
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