Пригрозил ножом и загнал в подъезд: В ЯНАО подросток напал на школьника ради обуви

В Надыме (ЯНАО) 14-летнего подростка подозревают в разбойном нападении на 12-летнего мальчика. Уголовное дело завели в региональном управлении Следственного комитета, как сообщает пресс-служба ведомства в своём блоге в «Максе».

По версии следствия, всё произошло 27 мая у одного из жилых домов города. Старший из подростков достал нож и потребовал у младшего отдать кроссовки. Мальчик отказался, но нападавший не отступил.

Подозреваемый прошёл за ребёнком в подъезд. Там он снова показал нож и повторил своё требование. Опасаясь расправы, потерпевший отдал обувь, после чего злоумышленник скрылся с добычей.

Сейчас следователи выясняют все детали случившегося, а также разбираются, что подтолкнуло подростка к нападению.