Бастрыкин запросил доклад по делу о банде подростков в Нижнем Новгороде

Следственный комитет начал расследование после сообщений о серии нападений, которые, как утверждается, совершала группа подростков в центре Нижнего Новгорода. Уголовное дело открыто по статье о хулиганстве, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад, сообщили в пресс-службе СК.

Основанием для процессуальной проверки стали сюжеты региональных СМИ. В них рассказывалось, что несовершеннолетние регулярно нападают на случайных людей на городских улицах. Одним из последних эпизодов стало избиение музыкантов, возвращавшихся с репетиции. Нападавшие не только причинили им телесные повреждения, но и повредили имущество, которое пострадавшие несли с собой. Речь идёт не об единичном конфликте, а о повторяющихся случаях насилия.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Ахметшину А.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что число несовершеннолетних, совершивших преступления в России, за год увеличилось на 945 и достигло 11 429. Самую заметную динамику зафиксировали в Чечне, на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Пензенской области. В каждом из этих регионов показатель вырос более чем в два раза либо увеличился с нулевого значения.