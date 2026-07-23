В пяти регионах России подростковая преступность выросла более чем вдвое

Число несовершеннолетних, совершивших преступления в России, за год увеличилось на 945 и достигло 11 429. Данные относятся к первому полугодию 2026 года. Об этом говорится в отчёте МВД, сообщает ТАСС.

Самую заметную динамику зафиксировали в Чечне, на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Пензенской области. В каждом из этих регионов показатель вырос более чем в два раза либо увеличился с нулевого значения. На Чукотке число несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло с одного до шести. В Кабардино-Балкарии показатель увеличился с 16 до 58 человек.

В Чечне за первые шесть месяцев 2025 года таких случаев не фиксировали. За тот же период 2026 года преступления совершили восемь несовершеннолетних. В Северной Осетии — Алании показатель вырос с семи до 17 человек. В Пензенской области число совершивших преступления подростков увеличилось с 39 до 87.

Среди федеральных округов наибольший прирост в абсолютных значениях показал Приволжский округ — с 2020 до 2346 человек. В Центральном округе показатель вырос с 1847 до 2096, а в Северо-Западном — с 937 до 1103. В Уральском и Дальневосточном округах МВД зафиксировало снижение. На Урале число несовершеннолетних уменьшилось с 1209 до 1166, на Дальнем Востоке — с 1158 до 1121.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года подростковая преступность в России выросла на 10%. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отмечал, что число тяжких и особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось на 21%, до 12 687. По направленным в суд делам проходили 10 465 подростков, что на 9% больше результата предыдущего года. Четверть фигурантов составляли дети от 14 до 15 лет, а 1980 несовершеннолетних совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Бастрыкин также сообщил о восьми делах, связанных с нападениями на школы.