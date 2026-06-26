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Регион
26 июня, 11:27

Бастрыкин: Преступность среди подростков в России выросла на 10%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Преступность среди несовершеннолетних в России выросла на 10% по итогам 2025 года. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ.

По информации СК, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых подростками, достигло 12 687, что на 21% больше, чем годом ранее. Почти в половине случаев несовершеннолетние действовали с соучастниками. Всего по направленным в суд уголовным делам проходили 10 465 подростков (+9%), четверть из которых — в возрасте от 14 до 15 лет. В состоянии алкогольного опьянения преступления совершили 1980 несовершеннолетних.

Бастрыкин также сообщил, что в текущем году уже возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на школы. Он предложил заменить женщин-директоров школ на участников боевых действий на Украине.

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Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ведомство предлагало снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Однако эта инициатива не получила поддержки. Бастрыкин подчеркнул, что предложение не нашло отклика у коллег.

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Александра Мышляева
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