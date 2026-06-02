Не детский срок: Швеция готовит тюрьмы для 13-летних

В Швеции снижают возраст уголовной ответственности до 13 лет из-за роста числа подростков, вовлечённых в оргпреступность. О подготовке соответствующего законопроекта сообщает Reuters.

Законодательную инициативу планируют вынести на голосование в парламенте 15 июня. Документ предполагает, что лица от 13 лет, осуждённые за особо тяжкие деяния, будут отбывать наказание в специализированных учреждениях.

Ранее проблемой занимались социальные службы, однако подход показал низкую эффективность. Отчёт Государственного контроля Швеции свидетельствует: девять из десяти членов банд, покинувших исправительные центры для несовершеннолетних, вскоре снова берутся за старое.

Ситуацию прокомментировал министр юстиции Гуннар Строммер. «У нас чрезвычайная ситуация. В прошлом году 52 ребёнка в возрасте до 15 лет предстали перед судом по обвинению в убийстве или покушении на убийство. Мы говорим не о краже, даже не о нападении или грабеже. Мы говорим об убийстве», — заявил он.

Власти намерены сделать заключение сдерживающим фактором, а интенсивные программы реабилитации должны свести к минимуму риск повторных нарушений закона.

Одним из трёх центров содержания станет тюрьма «Розенберг» к северу от Стокгольма. Упор там сделают на учёбу, а в свободные часы юным заключённым разрешат смотреть телевизор, играть в видеоигры и заниматься в тренажёрном зале. Камеры будут запирать ежедневно в восемь вечера.

Начальник тюрьмы Габриэль Вессман ожидает первых постояльцев после летнего перерыва. Главной трудностью по сравнению со взрослым контингентом он назвал необходимость обеспечить подросткам комфорт и поддержку — некоторые из них никогда не жили вдали от родителей.

«Они вырастут здесь», — отметил Вессман, добавив, что учреждение должно помочь им достичь зрелости. Телефоны под запретом, а шахматные уроки призваны научить сосредоточенности. При этом воспитанникам нужен и эмоциональный выход.

«Во внешнем мире нет ничего необычного в том, что у мальчиков в этом возрасте есть мягкие игрушки. Может быть, нам стоит позаботиться о том, чтобы у нас было по одной в каждой камере», — задумывается начальник учреждения.

Помимо снижения возраста ответственности, стратегия противодействия бандитизму включает увеличение тюремных сроков и расширение полномочий правоохранительных органов.