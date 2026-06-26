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26 июня, 10:03

Бастрыкин напомнил о предложении СК ввести уголовную ответственность с 12 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство предлагало снизить возраст уголовной ответственности для подростков в России, установив планку в 12 лет. Данная инициатива не получила поддержки, напомнил он на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», — сказал Бастрыкин.

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Ранее в Госдуме обсуждалось предложение Генпрокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет для ряда преступлений, о чём сообщила заместитель министра юстиции Елена Ардабьева. Она назвала это непростым и требующим обсуждения вопросом. В настоящее время уголовная ответственность наступает с 16 лет, а с 14 лет привлекают за тяжкие статьи, такие как убийство и изнасилование.

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Анастасия Никонорова
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