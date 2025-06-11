В России могут снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет

В России активно обсуждается предложение Генпрокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет для некоторых составов преступлений. Заместитель министра юстиции Елена Ардабьева сообщила об этом на заседании в Госдуме, отметив, что это непростое решение, требующее тщательного обсуждения.

«Могу сказать, в части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем… Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем», — сказала Ардабьева.

В настоящее время уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста, однако с 14 лет можно привлекать к ответственности по ряду тяжких статей: убийство, изнасилование и причинение вреда здоровью.