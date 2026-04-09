«Идёт информационная война»: В Росмолодёжи объяснили рост преступности среди подростков

Глава Росмолодёжи Григорий Гуров заявил, что против российских детей ведётся информационная война. Об этом он сообщил, комментируя ситуацию с ростом молодёжной преступности. По его словам, проблема не связана напрямую с родителями или системой образования. Основным фактором он назвал внешнее воздействие, включая деятельность мошенников.

«Мошенники из кол-центров провоцируют, звонят и обманывают наших детей», — отметил Гуров в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым. Он подчеркнул, что борьба с преступностью среди подростков является приоритетом для всех профильных ведомств.

К работе подключены правоохранительные органы, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодёжь. Ведомства координируют усилия для решения проблемы. Отдельное внимание уделяется подросткам из группы риска. Уже запущена программа поддержки для несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также реализуется совместный с ФСИН проект «Не твоя история». Он направлен на работу с подростками, которые уже столкнулись с правонарушениями и находятся в спецучреждениях.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала 2026 года возбуждено пять уголовных дел в отношении подростков, которые под влиянием мошенников пытались совершить поджоги и покушение на убийство. В полиции сообщили: за 2025-й и начало 2026-го зарегистрировано 37 преступлений, где фигурировали дети. Мошенники обманывают в основном благополучных парней 14–17 лет с хорошей успеваемостью и без проблем с законом.