В Ленобласти задержали подростка, который поджёг пять релейных шкафов

Вечером 8 апреля на территории Ленинградской области несовершеннолетний гражданин совершил пять поджогов релейных шкафов — объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщил источник 78.ru. По данным издания, 9 апреля оперативники задержали шестнадцатилетнего подростка.

Оборудование полыхало на участке от Нового Девяткино до Токсово, произошедшее квалифицировали четырьмя уголовными делами о теракте. Следователи изучают версию о том, что подростка могли направлять украинские спецслужбы. На данный момент подросток находится в ИВС.

Ранее в Свердловской области Центральный окружной военный суд приговорил троих подростков из Первоуральска к шести годам колонии каждого за теракт на железной дороге. В июле 2024 года молодые люди за деньги подожгли два релейных шкафа.