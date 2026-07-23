Сжёг Ми-8 за обещание денег: подросток получил восемь лет колонии

Центральный окружной военный суд приговорил 16-летнего жителя Ноябрьска к восьми годам лишения свободы за серию поджогов. Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Суд признал его виновным в совершении террористических актов группой лиц по предварительному сговору. Преступления были совершены в сентябре 2024 года, когда фигуранту было 14 лет.

По данным прокуратуры, подросток вместе с 13-летним приятелем получил через Интернет задание от неизвестного человека. Сначала они подожгли оборудование сотовой связи в Ноябрьске, причинив оператору ущерб более чем на 400 тысяч рублей.

Через несколько дней подростки ночью проникли на территорию городского аэропорта и подожгли вертолёт Ми-8. Воздушное судно было уничтожено, ущерб его владельцу оценили в 59,7 миллиона рублей, ещё 535 тысяч рублей потерял аэропорт.

Второй участник не достиг возраста уголовной ответственности. По данным Следственного комитета, его поместили в учебное заведение закрытого типа.

Приговор 16-летнему фигуранту вступил в законную силу. С учётом несовершеннолетнего возраста ему назначили восемь лет воспитательной колонии.

Ранее Life.ru подробно освящал историю с поджогом вертолёта Ми-8 в аэропорту Ноябрьска. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов тогда заявил, что подростков втянули в преступление извне, и потребовал разобраться, как им удалось беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию.