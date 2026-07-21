«Тот самый звонок из ФСБ»: Как украинские кураторы убеждают детей совершать диверсии

Украинские кураторы всё активнее втягивают российских подростков в диверсионную деятельность, используя многоступенчатые схемы обмана — от безобидных фотономеров до поджогов релейных шкафов. Об этом в интервью Kp.ru заявила заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

По словам представителя СК, злоумышленники разрабатывают детальные сценарии вовлечения несовершеннолетних. На первом этапе жертвам предлагают небольшие суммы за съёмку автомобилей и госномеров — такая «подработка», кстати, существовала и до СВО, когда теневые сервисы сверяли базы данных.

Затем подростку поручают фотографировать объекты инфраструктуры уже за более крупное вознаграждение. Спикер подчеркнула, что на этом этапе ребята обычно уже осознают незаконность своих действий. Именно тогда в дело вступает легенда о звонке «из ФСБ».

«Сразу после этого ему поступает звонок якобы от ФСБ: «Дружок, ты куда залез? Мы видим, что тебе деньги присылают с Украины. Теперь будешь работать на нас, устанавливать этих гадов, которые тебя вовлекли», — пояснила Леоненко.

Подростку не хватит жизненного опыта и наблюдательности, чтобы раскусить эту схему, в результате чего он согласится на условный поджог релейного шкафа, добавила она.

Отдельная категория — молодые люди, уже имевшие опыт полукриминальных заработков. Зампред СК отметила, что наличие криптокошелька у ребёнка часто указывает на его прежнее участие в теневых схемах, например в наркоторговле. Анонимы в чатах предлагают им стать «спортиками» — теми, кто избивает закладчиков, а когда такой работы нет, предлагают поджечь шкаф за несколько тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские спецслужбы активно используют искусственный интеллект и специальные алгоритмы для поиска в интернете пользователей, склонных к радикальным взглядам, особенно среди молодёжи. Вербовка ведётся через игровые платформы и сайты с обещаниями быстрого заработка.