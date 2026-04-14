Бортников обвинил Украину в вербовке подростков для терактов через ИИ в играх

Украинские неонацисты применяют искусственный интеллект для поиска и вербовки молодёжи в противоправную деятельность. Об этом заявил глава ФСБ и председатель НАК Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

«Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и ИИ для выявления интернет-пользователей… готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», — отметил глава ФСБ.

По словам Бортникова, речь идёт о целенаправленном поиске пользователей с радикальными взглядами для совершения терактов. Для этого используются алгоритмы анализа поведения в сети и цифровые инструменты, позволяющие точечно выходить на потенциальных исполнителей.

Отдельное внимание, как подчеркнул он, уделяется молодёжи. Вербовка ведётся через игровые онлайн-платформы и тематические сайты, где обещают быстрый заработок. В НАК считают, что такие методы позволяют вовлекать людей дистанционно, снижая риски для организаторов и усложняя выявление цепочек взаимодействия.

Тема цифровой вербовки ранее уже поднималась силовыми структурами на фоне роста числа преступлений, связанных с использованием интернета и социальных платформ. Ведомства призывают граждан, особенно родителей подростков, обращать внимание на подозрительную онлайн-активность и предложения «лёгких денег» в сети.

Ранее Бортникв заявил, что силовые структуры России с начала года пресекли на стадии подготовки 37 вооружённых нападений на объекты образования. По словам руководителя структуры, противник активизировался в соцсетях и мессенджерах — подпольные сообщества, аффилированные с террористами, набирают обороты. Внутри них распространяют идеи массовой жестокости и вовлекают подростков в атаки.