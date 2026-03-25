Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 09:15

«Познакомился с девушкой в мессенджере»: Как мошенники заставили 15-летнего подростка поджечь банкомат

Обложка © Life.ru

Подросток, устроивший поджог банкомата в Москве, действовал по указанию мошенников. Об этом заявили в СК РФ.

В результате поджога подросток получил серьёзные ранения. В ходе следствия выяснилось, что сначала юноша познакомился с девушкой в одном из мессенджеров, а затем с её телефона стали звонить неизвестные.

«В дальнейшем с ним на связь вышли злоумышленники, которые, представившись уже российскими силовиками, стали утверждать, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами, и потребовали поджечь банкомат», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве (ст. 167 и 213 УК РФ).

Напомним, днём 19 марта на севере Москвы прогремел взрыв в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского. В результате выбило окна. Столичные следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — умышленное уничтожение имущества и хулиганство.

Не пойду на ручки, давай играть: Овчарка чуть не сорвала работу полиции на месте взрыва в Москве
Напомним, ранее силовики пресекли деятельность группы несовершеннолетних, которые устраивали поджоги на объектах транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы. В ЦОС ФСБ России уточнили, что молодые люди действовали по указке украинских кураторов.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Дарья Денисова
