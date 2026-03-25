«Познакомился с девушкой в мессенджере»: Как мошенники заставили 15-летнего подростка поджечь банкомат
СК: Мошенники обвинили подростка в связях с Киевом и заставили поджечь банкомат
Подросток, устроивший поджог банкомата в Москве, действовал по указанию мошенников. Об этом заявили в СК РФ.
В результате поджога подросток получил серьёзные ранения. В ходе следствия выяснилось, что сначала юноша познакомился с девушкой в одном из мессенджеров, а затем с её телефона стали звонить неизвестные.
«В дальнейшем с ним на связь вышли злоумышленники, которые, представившись уже российскими силовиками, стали утверждать, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами, и потребовали поджечь банкомат», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве (ст. 167 и 213 УК РФ).
Напомним, днём 19 марта на севере Москвы прогремел взрыв в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского. В результате выбило окна. Столичные следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — умышленное уничтожение имущества и хулиганство.
Напомним, ранее силовики пресекли деятельность группы несовершеннолетних, которые устраивали поджоги на объектах транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы. В ЦОС ФСБ России уточнили, что молодые люди действовали по указке украинских кураторов.
