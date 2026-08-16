Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого в убийстве из кровной мести в Махачкале

Суд заключил на два месяца под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве из кровной мести. Нападение произошло 14 августа в городском саду Махачкалы, сообщил Верховный суд Дагестана.

«По итогам рассмотрения судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 14 октября 2026 года включительно», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина хотел отомстить за убийство родного брата. В городском саду он нанёс потерпевшему несколько ударов колюще-режущим предметом. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он умер от полученных ран. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил фигуранта под стражей до 14 октября. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

Ранее в Ростовской области задержали 21-летнего жителя посёлка Пригородный по подозрению в убийстве 14-летней девочки. Мужчина признал вину и рассказал следователям, что ссора началась после оскорблений в его адрес. По его словам, из-за алкогольного опьянения и злости он нанёс подростку не менее 13 ударов ножом. Девочку нашли на обочине дороги с тяжёлыми ранениями, позднее она умерла в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанный встречался с сестрой погибшей.