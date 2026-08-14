В Махачкале мужчина из кровной мести зарезал человека в городском саду

Уголовное дело об убийстве из-за кровной мести возбудили после гибели 44-летнего мужчины в центре Махачкалы. Об этом сообщили в СУ СК России по Дагестану.

По предварительным данным следствия, нападение произошло днём в городском саду на ул. Максима Горького в 15:15. Местный житель нанёс потерпевшему около 20 колото-резаных ранений, от которых тот скончался. Следователи квалифицировали произошедшее по пункту «е.1» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство по мотиву кровной мести.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства произошедшего. Также собирается доказательственная база по уголовному делу.

В июле следователи раскрыли новые обстоятельства дела об убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева в Махачкале. По версии СК, конфликт начался задолго до преступления: будущий обвиняемый утверждал, что ранее его похищали, незаконно удерживали и подвергали насилию люди из окружения спортсмена.