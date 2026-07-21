В деле об убийстве бойца Магомеда Мутаева появился мотив

Житель Махачкалы, обвиняемый в убийстве бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева, ранее подвергался похищению и истязаниям со стороны спортсмена и его окружения. Об этом сообщил руководитель следственного управления СК России по Дагестану Александр Супрун в интервью РИА «Новости».

По данным следствия, конфликт между обвиняемым и Мутаевым возник задолго до убийства. Как рассказал Супрун, молодого человека незаконно удерживали и подвергали физическому воздействию, что стало причиной личной неприязни и желания отомстить.

«Следствием установлено, что конфликт возник задолго до совершения преступления. Обвиняемый подвергся противоправным действиям со стороны потерпевшего и лиц из его окружения — его похитили, незаконно удерживали и подвергли истязаниям», — сообщил глава регионального управления СК.

Мутаев был убит 31 января 2024 года возле жилого дома на Гапцахской улице в Махачкале. По версии следствия, 18-летний Надырхан Кадирханов несколько раз выстрелил в спортсмена из самодельно переделанного оружия.

От полученных ранений 21-летний боец скончался на месте. Следователи считают, что причиной преступления стала месть за произошедшие ранее события.

В СК заявили, что в ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие версию о похищении и истязаниях обвиняемого. В материалы дела также включили видеозапись одного из эпизодов как вещественное доказательство.

Отдельное уголовное дело было возбуждено по фактам похищения, незаконного лишения свободы и истязания. Оба производства — по делу об убийстве Мутаева и по делу о преступлениях против обвиняемого — направлены в суд.

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