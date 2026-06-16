Чемпион России по борьбе подозревается в убийстве из-за долга в 3,5 тысячи

Во Владикавказе задержали 18-летнего чемпиона России и бронзового призера первенства мира по вольной борьбе Иссу Зангиева. Спортсмена, а также троих его знакомых в возрасте от 17 до 22 лет, подозревают в убийстве сверстника Тимура Сакаева, узнал телеграм-канал Baza.

Трагедия произошла в лесопарковой зоне города. Конфликт начался из-за долга в 3,5 тысячи рублей, который был у приятеля погибшего. Тимур пришел на встречу, чтобы поддержать друга, однако мирный разговор быстро перерос в драку.

В разгар потасовки один из оппонентов достал пистолет и выстрелил парню в глаз. После случившегося компания злоумышленников спешно покинула место происшествия на автомобиле.

Раненного молодого человека экстренно госпитализировали, но медики оказались бессильны — полученная травма стала смертельной.

Вскоре североосетинские оперативники установили личности участников нападения и задержали их. Предполагаемый преступник уже дал признательные показания.

Сейчас СУ СК России по РСО-Алания расследует возбужденное уголовное дело об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы определить роль каждого фигуранта в произошедшем преступлении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки в Рязани. Правоохранители проверяют на причастность к преступлению брата погибшей. Сейчас молодого человека ищут.